Вдарив кухонним ножем у груди: у Києві чоловік вбив дружину та намагався видати все за самогубство (відео)

У Києві під час сварки чоловік вдарив дружину ножем у груди, а потім намагався приховати злочин під виглядом самогубства.

За інформацією столичної поліції, на спецлінію «102» зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що у квартирі на вулиці Андрія Малишка виявила мертвою свою сусідку.

За словами жінки, до неї прийшов цивільний чоловік померлої та розповів, що знайшов дружину у кімнаті з порізом на руці.

На місці події правоохоронці виявили жінку без ознак життя з ножовим пораненням грудної клітини, а також її чоловіка, який був під дією алкоголю та запевняв, що дружина вчинила самогубство.

Слідчо-оперативна група оглянула місце скоєння злочину та вилучила речові докази, які вказують на причетність чоловіка до вбивства власної дружини.

«Ми вилучили можливу зброю вбивства — кухонний ніж зі слідами бурого кольору, а також поспілкувалися зі свідками, які розповіли, що подружжя часто сварилося та зловживало алкоголем. Під час спілкування порушник зізнався, що вдарив жінку ножем у груди, а коли зрозумів, що вона не дихає, вирішив замаскувати вбивство під самогубство, зробивши поріз у жінки на зап'ясті», — йдеться у повідомленні поліції.

56-річного чоловіка затримали, а речові докази надіслали на відповідні експертизи.

За попереднім висновком медиків, потерпіла отримала ножове поранення, що проникає у легеню, і померла внаслідок крововтрати.

Нагадаємо, на Черкащині чоловік вбив дружину у день народження жінки.

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