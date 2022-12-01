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Завдав 13 смертельних ударів ножем: у Лубнах під Полтавою ухвалили вирок вбивці місцевої мешканки

13:05 1 грудня 2022
Завдав 13 смертельних ударів ножем: у Лубнах під Полтавою ухвалили вирок вбивці місцевої мешканки

На Полтавщині винесли вирок чоловікові, який 6 років тому, у квітні 2016 року, завдав 13 ножових ударів у спину своїй приятельці, від яких вона померла.

Злочин було скоєно на території колишньої товарної станції, а мотивом стали «раптово виниклі неприязні стосунки». Розслідування завершили у лютому 2022 року.

І ось Лубенський міськрайонний суд призначив 60-річному обвинуваченому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. При цьому, наголосили у прокуратурі, дії 60-річного чоловіка, який вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, кваліфіковано за пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство особою, яка раніше вчинила умисне вбивство»).

Нагадаємо, у Києві під час сварки чоловік вдарив дружину ножем у груди, а потім намагався приховати злочин під виглядом самогубства.

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