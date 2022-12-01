«Зоря» врятувала матч із «Колосом», але не змогла наздогнати «Динамо»: відеоогляд матчу чемпіонату України

У четвер, 1 грудня, на столичній арені імені Валерія Лобановського, де напередодні «Динамо» розгромило харківський «Металіст» (3:0), відбувся перенесений поєдинок 7-го туру української прем'єр-ліги між луганською «Зорею» та «Колосом» із Ковалівки.

Чемпіонат України. Матч 7-го туру

1 грудня (четвер)

«Зоря» (Луганськ) — «Колос» (Ковалівка) — 2:2 (Булеца, 19, з пенальті, Кирюханцев, 63 — Болбат, 10, Чоботенко, 52). Юніорські склади — 0:0.

Луганчани підходили до звітного поєдинку, маючи безпрограшну домашню серію у 13 матчів. І звітну гру підопічні Патріка ван Леувена розпочали з позиції сили, але відкрили рахунок гості. Доволі швидко «Зоря» вирівняла становище, реалізувавши пенальті, і могла виходити вперед ще до перерви та незабаром після поновлення матчу. Щоправда, луганчани не лише не забили самі, а й пропустили у свої ворота після подачі з кутового.

Майже півторагодинна пауза через повітряну тривогу в середині другого тайму пішла на користь «Зорі», яка буквально за кілька хвилин зрівняла рахунок. До кінця гри луганчани намагалися вирвати перемогу, але не змогли ще забити та втратили можливість наздогнати «Динамо» в турнірній таблиці.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (14 матчів);

2. «Шахтар» — 30 (13);

3. «Динамо» — 30 (15);

4. «Зоря» — 28 (15);

5. «Олександрія» — 24 (13);

6. «Колос» — 20 (15);

7. «Металіст 1925» — 18 (14);

8. «Ворскла» — 18 (15);

9. «Верес» — 17 (15);

10. «Металіст» — 16 (15);

11. «Кривбас» — 15 (14);

12. «Минай» — 14 (14);

13. «Рух» — 13 (13);

14. «Інгулець» — 13 (14);

15. «Чорноморець» — 10 (13);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 11 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»), Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев («Зоря»).

Нагадаємо, що в інших перенесених поєдинках чемпіонату України з футболу цього року ще зіграють: 2 грудня — «Чорноморець» — «Кривбас» (7-й тур); 7 грудня — «Рух» — «Чорноморець» (14-й тур).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» купив футболіста збірної Грузії за мільйон євро.

Фото ФК «Зоря»

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