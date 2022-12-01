Санта Дімопулос змушена виправдовуватися після скандалу через гламурну гулянку в День пам’яті Голодоморів

Колишня учасниця гурту «ВІА Гра» Санта Дімопулос, яка через війну виїхала з дітьми за кордон, потрапила в гучний скандал через публікацію в соцмережах. В День пам’яті Голодоморів вона святкувала день народження подруги, ділилася в соцмеражах відео з гламурної вечірки у версальському стилі.

Такий вчинок користувачі мережі назвали недоречним та обурливим.

Пізніше Санта намагалася пояснити свій вчинок та виправдатися. Каже, що влаштувала собі вихідні від новин, спеціально не читала повідомлення та не знала, коли саме в Україні вшановують жертв Голодоморів. Дімопулос не вважає себе винною, каже, що скандал розбурхали боти та ЗМІ.

«Чи зробила я погано, що виставила цей пост — ні, чи зробила я помилку, що виставила саме в цей день — так. Тому що це був День пам’яті жертв Голодомору. Моя бабуся пережила їх обидва, тому я дуже добре пам’ятаю і мені не потрібен якийсь спеціальний день для цього», — виправдовувалася Санта.

Нагадаємо, минулого року спалахнув гучний скандал через «Голодну тусу» блогерів у Львові. У вечірці брав участь і телеведучий Володимир Остапчук. Йому довелося просити вибачення.

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