Метод прогнозу ракетних обстрілів України: айтішники виявили, що передує таким атакам

Команда стартапу SoftServe виявила, що напередодні масованих російських ракетних обстрілів території України телеграм-канали ворога значно збільшують об’єм агресивного пропагандистського контенту: готують свою аудиторію до шквалу критики у світі через варварські методи ведення війни путінським режимом. Адже ці удари спрямовані передусім проти мирного населення, в тому числі дітей і жінок. За активністю пропагандистських каналів в телеграмі та інших мережах можна зі значною мірою вірогідності передбачувати масовані ракетні обстріли.

— Ідея цієї технології є одним з презентованих рішень, які наша команда розробила під час Національного оборонного хакатону, що нещодавно відбувся в столиці й тривав два дні, — розповів «ФАКТАМ» ментор команди, фахівець з роботи з великими об’ємами даних Тарас Кльоба зі Львова. — Зараз ми ще продовжуємо роботу над цією системою, тож поки що вона не готова до використання на практиці. Як тільки у нас буде готове рішення, передамо його Міністерству оборони України. Ясна річ, що довгострокових прогнозів ракетних атак ця система надавати, не може. Але за її допомогою цілком реально робити аналіз поточної ситуації, виявляючи аномальну активність у пропагандистських публікаціях. Сплески цієї активності можуть свідчити про потенційні найближчі масові ракетні атаки.

Тарас Кльоба: «Ідея цієї технології є одним із презентованих рішень, які наша команда розробила в ході Національного оборонного хакатону» (фото зі сторінки Тараса Кльоби у фейсбуці)

Національний оборонний хакатон було організовано Міністерством оборони України та низкою інших структур. Участь в ньому взяла 41 команда ІТ-розробників.

Серед членів журі були представники НАТО, Державного департаменту США та багато інших поважних та досвідчених експертів зі світу інформаційної безпеки, зазначив Тарас Кльоба.

Раніше економіст в інтерв'ю «ФАКТАМ» пояснив, чи може росія вразити одночасно всю банківську систему України.

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