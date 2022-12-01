Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися п'ять авто, рух транспорту паралізовано

У четвер, 1 грудня, в Києві сталася масштабна аварія за участю п'яти автомобілів. Як повідомляють очевидці, зіткнулися BMW, Jeep, Lexus, постраждали ще дві машини.

Аварія сталася на проспекті Перемоги, ближче до Повітрофлотського шляхопроводу, передає «Київ Оперативний».

За попередньою інформацією поліції, внаслідок потужного удару один з автомобілів-учасників аварії перекинувся набік. Імовірно, водій BMW міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння.

На місці ДТП утворилася велика пробка у напрямку центру міста, рух транспорту частково обмежений.

Кількість постраждалих в аварії наразі невідома.

Київські паблики пишуть про те, що через зіткнення трьох іномарок механічні пошкодження було завдано ще двом транспортним засобам, які в момент зіткнення проїжджали повз.

На проспекті працюють поліція та медики. Обставини та причини аварії встановлюватимуть слідчі.

Нагадаємо, за даними поліції, у зв'язку з відключеннями електрики, в Києві збільшилася кількість ДТП з пішоходами вдвічі, а також кількість загиблих в них.



Як повідомляли «ФАКТИ», днями на Хмельниччині сталася ДТП, в якій загинуло подружжя з Харкова.

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