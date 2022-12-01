Потрібно випустити за раз 400 ракет: колишній заступник голови СБУ оцінив можливість ворога влаштувати Україні повний блекаут

Енергетична система України є розгалуженою структурою з багатьма переходами. Тобто при виході з ладу якоїсь лінії або підстанції електроенергія подаватиметься альтернативним маршрутом. Це говорить про те, що окупантам буде дуже важко занурити країну у повний блекаут на довгий час.



Щоб досягти такої мети окупантам потрібно випустити за раз до 400 ракет, заявив в етері «Апостроф TV» колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.



На його думку, росіяни не мають таких можливостей.



«Щоб здобути перемогу над нашим ППО й справді здійснити блекаут, їм потрібно одночасно випустити близько 400 ракет. У росіян немає такої можливості. Ми вже зараз бачимо, що у них є можливість випустити до ста ракет — це найгірший для нас варіант. Зрозуміло, що ми зараз можемо забезпечити перехоплення до 80% ворожих ракет, відповідно, 20 ракет кудись долетять й створять нам проблеми, які ми цілий тиждень будемо вирішувати», — вважає експерт.

На жаль, ворогові відомо, де знаходяться всі українські генеруючі потужності, адже вони були збудовані ще за Радянського Союзу. І Україні треба бути готовою до найгірших сценаріїв.

«Нам треба не рахувати ракети ворога, а готуватися до гірших сценаріїв та сподіватися на допомогу наших західних союзників. Нам необхідно, можливо, енергетики вже працюють над цим, міняти дислокацію тих чи інших хабів, створених ще за Радянського Союзу, бо при обстрілі вони використовують ту інформацію, яка була закладена ще за радянських часів. Тобто ворог знає, де розташовані генеруючі системи нашої енергетики. І якщо ми зараз почнемо навіть не модернізацію, а кардинальну зміну деяких схем, я думаю, що для них набагато важче зорієнтуватися», — вважає Ягун.



Щодо загроз ударами по центрах банківських операцій, то експерт впевнений, що руйнація одного чи двох банків точно нічого не дасть. Тому що Україна використовує цифрову технологію, яка набагато випереджає західні країни.



«Наша банківська система залежить від електроенергії, інтернету, але точно не від якихось фізичних споруд. Навіть дата-центри розташовані зазвичай за кордоном і мають дзеркала в Україні, а основна маса зберігається в зовсім іншому місці. Тому це загрози генерала, який живе, ймовірно, ще часом Першої світової війни, коли у 1917 році захоплювали банки й телеграфи. Тобто нехай пробують, спробували електрику — не вийшло, спробували мости — не вийшло, давайте подивимося, що у них ще не вийде», — резюмував Віктор Ягун.



Ексклюзивне інтерв'ю генерала Віктора Ягуна читайте на сайті «ФАКТІВ».

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