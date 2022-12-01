Окупанти готуються до відступу на Запоріжжі і розпочинають примусову «евакуацію» місцевих мешканців, — Генштаб

Поки одні окупанти пробують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, на Запорізькому напрямку ворог лише обороняється. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, там російські окупаційні війська вже відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Так, з населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. В населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення.

Все це робиться на фоні зростаючих втрат ворога на цьому напрямку. За оперативними даними, лише в населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати противника склали понад 230 осіб пораненими, знищено більше 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.

Авіація Сил оборони і протягом поточної доби завдала ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки — здійснено 14 бойових вильотів, також пілоти тричі поцілили по позиціях зенітних ракетних комплексів армії рф.

Нагадаємо, загальна цифра умовних «200"-х для рф вже досягла 89 440 осіб.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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