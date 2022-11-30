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Пекло на землі: пейзаж під Бахмутом нагадує кадри часів Першої світової війни

20:30 30 листопада 2022
Бахмут, фронт

Бойові дії в районі Бахмута Донецької області є чи не найзапеклішими. З перших днів серпня українські війська в основному відбивають російські атаки. Життя в окопах, багнюка та масштабні руйнування, спричинені артилерійськими обстрілами, нагадують картини часів Першої світової війни. Вирви від артилерійських снарядів, пеньки, зруйновані будівлі та десятки тіл загиблих солдатів — так виглядає пейзаж після тижнів боїв, коли українці вдень і вночі відбивають атаки російських військ, пише видання rmf24.

Бойові дії на Бахмутському напрямку ведуться практично безперервно. Одно-двогодинні перерви — це все, на що можна сподіватися. Ситуація значно ускладнюється погодними умовами — операції з обох сторін на сході та півдні сповільнюються через сильні дощі та пов'язану з ними сильну грязьову обстановку. Очікується, що найближчим часом температура знизиться, що призведе до замерзання ґрунту. Хоча це сприятиме збільшенню темпів наступальних або контрнаступальних операцій, є й інша сторона медалі — негативні температури ще більше ускладнять життя в окопах під Бахмутом.

Однак, останні кілька днів принесли хороші новини. Днями речник оперативно-тактичного угруповання «Схід» Сергій Череватий повідомив, що під Бахмутом українські війська знищили кістяк російських кадрових військових (серед яких, зокрема, були і вагнерівці). Він додав, що росіяни не мають іншого вибору, окрім як відправляти у бій нещодавно мобілізованих резервістів. Череватий, якого цитує агенція УНІАН, зазначив, що план українців на цих рубежах полягав у тому, щоб максимально виснажити противника і завдати йому великих втрат. Ці наміри увінчалися успіхом.

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» журналіста Костянтина Реуцького: «Ми зараз на фронті змушені працювати, як величезна м’ясорубка».

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