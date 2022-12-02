Ворог намагається атакувати лише на двох напрямках — Бахмутському та Авдіївському, на решті тримає оборону під напором ЗСУ, — Генштаб

За добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.

«Противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення», — повідомляють в Генштабі ЗСУ.



На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області, обстрілює населенні пункти Харківщини.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, а на Бахмутському продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.

На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення, а на на Новопавлівському напрямку, як і на Запорізькому та Херсонському, ворог обороняється.

«Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та місто Херсон. На тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів. На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації. За наявною інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах», — зазначили у Генштабі.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили 1 БпЛА типу «Орлан-10». Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та техніки, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.

Раніше у Генштабі повідомляли, що окупанти готуються залишити деякі населенні пункті у Запорізькій області. Зокрема, з Михайлівки виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів.

Фото Генштабу ЗСУ

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