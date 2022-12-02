Ангеліна Вовк другий тиждень мандрує телеканалами, погрожуючи українцям Хрюшею та Степашкою

Росіяни, убиваючи українських немовлят, закликають зупинитися… Україну. І не розуміють, чому убивства й зґвалтування дітей, що ними займається російська армія, викликають таку ненависть до них. Так, популярна колись телеведуча Ангеліна Вовк заявила, що як людина, в якій тече українська кров, готова поїхати в Україну разом із Хрюшею й Степашкою, щоб сказати «тій стороні» (тобто — нам): «Зупиніться. Ви ж хороші». Був у нас вже один такий «Астанавітєсь».

Похорон немовля у Вільнянську

Закликати ж убивць зупинитись — таке російській «еліті» навіть на думку не спадає. Хоча, може й спадає кому, та гонорари такі думки швидко знешкоджують. Як виявилося, «тьотя Ліна» цю заяву поширює вже більше тижня, мандруючи від одного телеведучого чи блогера до іншого. Пішла по руках, явно виконуючи завдання «партії та уряду», та повторюючи завчений текст про те, що українські військовики прийшли звідкілясь на… чужу їм українську землю вбивати мирних жителів. І тільки Хрюша зі Степашкою можуть їм у цьому завадити. Філю, до речі, вона чомусь не згадала. Певно, щоб не навіювати асоціацій про свиней та собак стосовно росіян.

Ми не можемо передати слова, якими характеризують у соцмережах продажну «тьотю» українці, бо Гугл, Фейсбук та Інстаграм нас за таке банить. Український сегмент інтернету вже напродукував мемів — Хрюша та Степашка в полоні, на інтервʼю у Золкіна (Володимир спеціалізується на інтервʼю з російськими військовополоненими) тощо.

Шуткують, що Філю не бере, бо той давно пішов до сепарів на Донбас і був успішно утилізований (передача, де Філя збирався у армію до зелених чоловічків, вийшла ще навесні 2014). Та, на жаль, на росії їй вірять. Бо там голови вже багато років забиті тирсою. Як, наприклад, у полоненого, що недавно був обміняний і дав інтервʼю російським журналістам: «Вони там такі злі на росію, на нас, навіть розмовляти не хочуть. Не знаю, чому».

А поки на росії «тьотя Ліна» розказує про злих українців, у Вільнянську в Запорізькій області поховали немовля, що не устигло прожити й двох днів — бо хороші росіяни вирішили спрямувати свої ракети у пологове відділення лікарні.

Також читайте у «ФАКТАХ»: «Я не міг повірити, що всі загинули. Що ні дружини, ні дітей, ні онуків — нікого»: на очах у мешканця Ізюма всю сім’ю вбила російська ракета.

675

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram