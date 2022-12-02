Число вбитих в Україні рашистів перевищило 90 тисяч

За добу, що минула, найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямку, де рашисти не припиняють атакувати позиції ЗСУ.

За інформацією Генштабу, на ранок 2 грудня бойові втрати противника перевищили 90 тисяч вбитими — за добу, що минула, було знищено 650 загарбників.

Сили оборони України, зокрема, знищили танк, шість бойових броньованих машин, гвинтокрил та два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Також було знищено 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Фото Генштабу ЗСУ

Щодо втрат Сил оборони України, то з 24 лютого на фронті загинули до 13 тисяч військовослужбовців. Таку цифру назвав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі «24 каналу».

Він зазначив, що ЗСУ несуть більше втрат через поранення військових. Стосовно загиблих цивільних, то, за його словами, точну кількість неможливо встановити через окупацію.

«Втрати складають від 10 до 12,5−13 тисяч загиблих. Ми відкрито говоримо про кількість загиблих», — сказав він, коментуючи слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, яка заявляла, що втрати ЗСУ становлять 100 тис. військових.

Фото Генштабу ЗСУ

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram