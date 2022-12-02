Календар магнітних бур на грудень-2022: названі найнеприємніші дні місяця

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, у грудні 2022 року на нас знову чекає тривалий період так званих магнітних бур.

Перша з них, і доволі відчутна, накрила планету вже 1 грудня, а вплив коливань відчуватиметься до 3 грудня включно.

Також геомагнітне поле Землі буде збудженим 8−9 грудня, 17−18 та 22−24 грудня.

А майже перед Новим роком, 28 грудня, очікуються слабкі магнітні коливання класу G1.

Повний розклад геомагнітних коливань на грудень:

1−3 грудня — відчутні коливання, 3−5 балів;

4−7 грудня — геомагнітна обстановка спокійна;

8, 9 грудня — посилення коливань до 3 балів;

10−16 грудня — спокійні дні;

17, 18 грудня — 3-бальні коливання;

19−21 грудня — спокійне геомагнітне тло;

22−24 грудня — очікується магнітний шторм у 4 бали;

25 грудня — перепочинок перед бурею;

26−29 грудня — дні ​​магнітної бурі силою 3−4 бали;

30, 31 грудня — спокійна ситуація.

У несприятливі з точки зору геомагнітної активності дні краще уникати важких фізичних навантажень, відмовитися від кави, алкоголю, куріння та жирної їжі, віддаючи перевагу трав'яним чаям, сокам та легким стравам.

Подолати негативні наслідки магнітних бур допоможе здоровий сон, чому може сприяти провітрювання приміщення, а також вологе прибирання квартири.

Нагадаємо, мінливою у грудні буде й погода. Докладніше про це читайте у статті «ФАКТІВ» «Спочатку холодно, потім тепло та майже без снігу: прогноз погоди на грудень від відомого синоптика».

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