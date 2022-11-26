В останні дні листопада Землю накриє потужна магнітна буря: чим вона небезпечна і як до неї підготуватися

Листопад цього року став багатим на сильні магнітні бурі.

У суботу, 26 листопада, фіксується магнітна буря середньої інтенсивності, так буде й упродовж двох найближчих днів. А вже у вівторок, 29 листопада, очікується сильна магнітна буря.

Метеозалежні люди можуть відчувати вплив бур ще до їхнього початку.

Особливо уважними потрібно бути людям із хронічними захворюваннями та проблемами із серцево-судинною системою, ослабленою імунною системою. Втім, і у здорових людей можуть з'являтися депресія, швидка стомлюваність, тривожність та головний біль.

У такі дні рекомендується уникати важких фізичних навантажень, краще обійтися легкою ранковою гімнастикою. Рекомендуються контрастний душ, розслаблюючі ванни, прогулянки на свіжому повітрі. На цей час краще відмовитися від кави, алкоголю, куріння та жирної їжі, віддаючи перевагу трав'яним чаям, сокам та легким стравам.

Подолати негативні наслідки магнітних бур допоможе здоровий сон, чому може сприяти провітрювання приміщення, а також легке вологе прибирання квартири.

З календарем магнітних бур у листопаді можна ознайомитись на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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