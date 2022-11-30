Спочатку холодно, потім тепло та майже без снігу: прогноз погоди на грудень від відомого синоптика

У грудні погода в Україні очікується мінливою, з чергуванням морозних днів та відлиг, а також із незначним сніговим покривом. Так вважає кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

«У нинішньому році за попередніми розрахунками чисельних кліматичних моделей, грудень можна умовно поділити на два періоди. Перша половина місяця проходитиме під впливом малорухомого великого антициклону арктичного походження. Він сформувався в останні дні листопада в районі Обської губи і в першій п'ятиденці грудня за рахунок вливання нових порцій холоду на Урал лише посилюватиметься і розширюватиметься територіально. Таким чином, Україна опиниться у західній та південно-західній частині великої області високого тиску з окремими ядрами та виступами. Атмосферний тиск перевищуватиме норму на 8 — 12 гПа (6 — 10 мм рт. ст.). Разом зі східними вітрами до нас почне надходити холодне і сухе континентальне повітря. Температурний фон поступово знизиться до −8…−3 °С у нічний час і до −5…−0 °С вдень у першій пентаді грудня. Поступово до кінця першої декади та на початку другої декади місяця повітря охолоне ще більше — вночі очікуються значення в межах −14…−8 °С, вдень −8…−2 °С. Дещо тепліше буде у південній частині, у Криму та на Закарпатті», — вважає він, пише meteoprog.com.

Синоптик додає, що приблизно з 14 — 16 грудня, синоптичні процеси над Європою зазнають суттєвих змін. Результатом таких змін стане досить різке падіння атмосферного тиску, перехід до циклонічної циркуляції та суттєве підвищення температури повітря до відлиги.

«Помітно збільшиться кількість хмарності і вищою стане ймовірність випадання опадів переважно у змішаній фазі (сніг, дощ, мряка). Ймовірно, що друга половина грудня відзначиться в Україні як аномально тепла з переважанням вологих повітряних потоків із південного заходу (з боку Середземного моря, країн Балканського півострова та Атлантики)», — прогнозує він.

Тим часом, відомий синоптик Наталка Діденко дала прогноз на перший день зими.

«Найближчої ночі на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, окремих районах Вінницької та Хмельницької областей повітря візьметься відчутним морозцем, очікується -5−10 градусів. Це вже заявка! Проте на решті території України вночі буде помірно морозно, -1−5 градусів. Вже вдень 1-го грудня температура повітря підвищиться до 1 тепла — 4 морозу», — пише вона.

За її словами, вітер залишається східним, південно-східним, поривчастим, а на сході та південному сході України ймовірні сильні штормові пориви, включно з водною прибережною зоною.

«Із зміцненням морозу посилиться ожеледиця на дорогах та тротуарах — дуже обережно ходіть та кермуйте! Київ зустріне зиму відчутним морозом, передбачається -6−9 градусів. Вдень у четвер очікується 0−2 градуси морозу. Опадів 1-го грудня не буде», — прогнозує Діденко.

Як писали «ФАКТИ», раніше полковник розповів, як погода зможе допомогти контрнаступу ЗСУ.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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