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Перерахунок пенсій з 1 грудня: кому і чому не варто розраховувати на збільшення виплат

12:35 2 грудня 2022
Гривні

З 1 грудня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення виплат.

Підвищення стосуватиметься не всіх людей, які вийшли на заслуженний відпочинок, розповів експерт Сергій Коробкін, пише видання «На пенсії».

З грудня прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становитиме 2093 гривень — на 66 гривень більше, ніж до підвищення.

За словами експерта, в Україні є кілька видів мінімальних пенсій, будь-яка з них на сьогодніншій день не може бути меншою за 2100 гривень, згідно з березневим рішенням Кабміну. Навіть після збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних, до якого прив'язані певні виплати, мінімальні пенсії все ще будуть вищими за нього.

«Тобто людина, яка сьогодні отримує 2100 грн, з грудня ніякого підвищення не відчує. Те саме стосується людей з пенсією 2300 грн або, наприклад, 3000 грн, які отримують з жовтня люди з достатнім стажем та віком від 70 років», — пояснив експерт.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли, кому в грудні підвищать пенсії та інші соціальні виплати.

Фото Pixabay

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