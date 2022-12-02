«Це неможливо»: у путіна відповіли на заяву Байдена про переговори

У путіна прокоментували заяви президента США Джозефа Байдена про готовність до переговорів із путіним. За словами спікера президента росії Дмитра Пєскова, якого цитує пропагандистський ресурс РИА Новости, «спеціальна військова операція рф» триває, тому він відкинув умову Байдена про відхід російських військ з території України.

Саме такий відхід у Вашингтоні називали основною умовою для організації переговорів керівників рф та США.

При цьому, за словами Пєскова, путін «відкритий для переговорів з Вашингтоном», і вважає дипломатію найкращим шляхом врегулювання ситуації «на Україні».

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов прогнозував, що війна в Україні може тривати до 2024 року, коли мають відбутися президентські вибори в Україні, росії та США.

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