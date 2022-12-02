«У планах немає, але я готовий»: Байден назвав умову для зустрічі з путіним

Президент США Джо Байден, який нещодавно зустрічався з китайським лідером Сі Цзіньпіном та, зокрема, обговорював війну в Україні, заявив, що він готовий зустрітися з володимиром путіним, якщо той вирішить закінчити бойові дії на території нашої держави.

Як пише The Washington Post, таку заяву він зробив на прессконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Втім, за словами американського лідера, наразі очільник кремля не показує, що готовий до цього, і запевнив, що не ухвалить рішення без консультацій з союзниками.



«У мене немає прямих планів контактувати з паном путіним. Але я готовий з ним розмовляти, якщо він дійсно зацікавлений, якщо він вирішив, що хоче шукати спосіб закінчити цю війну. Однак він цього ще не зробив», — сказав Байден.

Він зазначив, що зустрінеться з російським президентом після консультацій зі своїми «друзями по НАТО». За словами Джо Байдена, зараз абсолютно критично важливо підтримати український народ.

А Еммануель Макрон, говорячи про перспективи мирних переговорів, привітав висловлену президентом України Володимиром Зеленським готовність до переговорів на основі його плану з 10 пунктів і виключив, що Франція тиснутиме на Україну, щоб вона сідала за стіл переговорів.

«Коли прийде час і за умов, які визначать українці, ми будемо з ними, щоб допомогти їм побудувати мир», — додав він.

Ексклюзивне інтерв'ю з ексочільником МЗС України Павлом Клімкіним «Війна для нас закінчиться, коли буде повністю перезавантажений російський режим» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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