«Кривбас» у більшості обіграв «Чорноморець» та піднявся до топ-8 УПЛ: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 2 грудня, в Одесі на стадіоні «Чорноморець» відбувся перенесений матч 7-го туру чемпіонату України з футболу між місцевим «Чорноморцем» та «Кривбасом» із Кривого Рогу. Нагадаємо, днем раніше також у рамках цього ігрового дня «Зоря» не врятувала нічию (2:2) у поєдинку з «Колосом» на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського.

Чемпіонат України. Матч 7-го туру

2 грудня (п'ятниця)

«Чорноморець» (Одеса) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 0:1 (Стецьків, 45+1). На 83-й хвилині вилучений Джеймс («Чорноморець»). Юніорські склади — 2:0.

Одесити до візиту «Кривбасу», з яким востаннє перетиналися на футбольному полі десять років тому, не пропускали в матчах чемпіонату України протягом 270 хвилин. Але підопічним Юрія Вернидуба вдалося перервати цю серію «моряків», вже у компенсований до першого тайму час втіливши в гол подачу з кутового. Цей пропущений м'яч став для голкіпера «Чорноморця» Непогодова «ювілейним», сотим, у вітчизняній прем'єр-лізі.

Після перерви «моряки» мали кілька моментів, які могли втілитися в гол, але забити їм не вдалося, а закінчували матч господарі в меншості після вилучення Джеймса за фол останньої надії.

Завдяки цій перемозі (четвертій в останніх п'яти матчах) «Кривбас» піднявся на восьме місце в таблиці, а от «Чорноморець», навпаки, випереджає лише «Львів», що йде останнім.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (14 матчів);

2. «Шахтар» — 30 (13);

3. «Динамо» — 30 (15);

4. «Зоря» — 28 (15);

5. «Олександрія» — 24 (13);

6. «Колос» — 20 (15);

7. «Металіст 1925» — 18 (14);

8. «Кривбас» — 18 (15);

9. «Ворскла» — 18 (15);

10. «Верес» — 17 (15);

11. «Металіст» — 16 (15);

12. «Минай» — 14 (14);

13. «Рух» — 13 (13);

14. «Інгулець» — 13 (14);

15. «Чорноморець» — 10 (14);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 11 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»), Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев («Зоря»).

Нагадаємо, що у перенесеному поєдинку 14-го туру чемпіонату України з футболу цього року, 7 грудня, ще зіграють «Рух» — «Чорноморець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» з голом-красенем Буяльського розгромило «Металіст».

Фото ФК «Чорноморець»

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