Під Києвом вкрали малюнок Бенксі (фото)

У Гостомелі, що під Києвом, зловмисники зрізали малюнок відомого художника Бенксі, який приїжджав до України та малював свої графіті у кількох містах.

Про це у соцмережах повідомив Сергій Жук, зазначивши, що це відбувалося просто у нього на очах.

На своій сторінці у соцмережі він показав, як виглядав малюнок Бенксі, а також те, що сталося після дій вандалів (заглавне фото).

Фото зі сторінки Сергія Жука

Втім, невдовзі стало відомо, що вісьмох людей, які зрізали малюнок з жінкою в протигазі та з вогнегасником в руках, затримали на місці. Як повідомила «Суспільному» речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова, відкрито кримінальне провадження за умисне ушкодження майна

«Близько 11:30 ми отримали повідомлення від громадян, що в Гостомелі в місці, де знаходилася картина відомого вуличного художника Бенксі, невідомі особи намагаються вчинити протиправні дії щодо цього малюнку. Вони зняли штукатурку з будинку, сам малюнок перенесли на дерев’яний спеціально підготовлений лист», — розповіла Прянішнікова.

Затримані — мешканці різних міст, зокрема, з Києва і Черкас.

«За попередньою інформацією, вони начебто хотіли надалі її реалізувати. У будь-якому разі факт того, що було нанесено ушкодження будинку і таким чином було викрадено цю картину, він є», — зазначила вона.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 194, санкція статті — від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що британський художник також був і у Бородянці. На графіті він зобразив дівчинку, яка виконує гімнастичну вправу, стоячи на руках. Художник намалював її на стіні одного зі зруйнованих будинків.

Фото зі сторінки Сергія Жука

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