Відомий художник Бенксі відзначився шедевром у зруйнованій Бородянці під Києвом (фото)

Відомий британський андеграундний художник Бенксі показав у Instagram фото свого малюнка графіті на руїнах багатоповерхівки у Бородянці Київської області.

На графіті він зобразив дівчинку, яка виконує гімнастичну вправу, стоячи на руках. Графіті нанесено на стіні одного зі зруйнованих будинків.

Зазначимо, що Бенксі — це псевдонім всесвітньо відомого художника графіті. Він відомий своїми містифікаціями. Досі до кінця невідоме його справжнє ім'я. Перша робота Бенксі з'явилася на вулицях британського Брістоля наприкінці 90-х.

Бенксі малює свої сатиричні твори в багатьох містах світу. Будинки через його графіті часто дорожчають.

Українці активно коментують пост художника.

Як писали «ФАКТИ», на початку року власник будинку в місті Лоустофт у британському графстві Саффолк виламав стіну, на якій Бенксі намалював графіті. Гері Шварц та його дружина Надін потім продали твір під назвою «Дівчинка з ломом» у приватному порядку. Сума угоди, за чутками, становила два мільйони фунтів стерлінгів (2,73 мільйона доларів).

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