39.99 / 40.65 39.77 / 40.90
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Культура та мистецтво

Відомий художник Бенксі відзначився шедевром у зруйнованій Бородянці під Києвом (фото)

10:58 12 листопада 2022
Зруйнований будинок

Відомий британський андеграундний художник Бенксі показав у Instagram фото свого малюнка графіті на руїнах багатоповерхівки у Бородянці Київської області.

На графіті він зобразив дівчинку, яка виконує гімнастичну вправу, стоячи на руках. Графіті нанесено на стіні одного зі зруйнованих будинків.

Зазначимо, що Бенксі — це псевдонім всесвітньо відомого художника графіті. Він відомий своїми містифікаціями. Досі до кінця невідоме його справжнє ім'я. Перша робота Бенксі з'явилася на вулицях британського Брістоля наприкінці 90-х.

Бенксі малює свої сатиричні твори в багатьох містах світу. Будинки через його графіті часто дорожчають.

Українці активно коментують пост художника.

Як писали «ФАКТИ», на початку року власник будинку в місті Лоустофт у британському графстві Саффолк виламав стіну, на якій Бенксі намалював графіті. Гері Шварц та його дружина Надін потім продали твір під назвою «Дівчинка з ломом» у приватному порядку. Сума угоди, за чутками, становила два мільйони фунтів стерлінгів (2,73 мільйона доларів).

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак із дочкою Софією

«Копія турецької бабусі»: мовчунка Ані Лорак здивувала фото з 11-річною дочкою

Олег Сороканюк

Чемпіон світу з росії наклав на себе руки після допиту в слідчому комітеті

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

«Жодних других Мюнхенських (Мінських) угод»: астролог назвав дату повної капітуляції росії

Гороскоп

Небезпечна зарозумілість Овнів, непередбачені витрати у Раків та несподіваний сюрпіз для Риб: гороскоп на 12 листопада 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту