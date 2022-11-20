«Я б за це вибив усі зуби й поламав ноги»: як оцінили мільйоннодоларові графіті Бенксі в Україні

Видатний художник Бенксі, чиї картини на стінах продаються за мільйони доларів, і якому десятиліттями вдається жити в «режимі інкогніто», виявляється, таємно залишив свої малюнки не тільки в Бородянці. Схожі шедеври виявили у Києві, Гостомелі, Горенці й Ірпені. На одному з них маленький хлопчик кидає дядька в кімоно — що символізує українців, які побороли дзюдоїста путіна.

Потому, як художник виклав у своєму Інстаграмі фото графіті з гімнасткою на стіні зруйнованого будинку, підписане «Бородянка. Україна», прихильники його творчості виявили ще кілька схожих за технікою та сенсом робіт.

Графіті в Бородянці

Журналіст Ед Рам, що працює в Україні, виклав фото графіті на стінах Бородянки, Києва та інших міст з припущеннями, що вони можуть належати Бенксі.

Той досить довго визнавав чомусь тільки одну з цих робіт — гімнастку в Бородян. Аж поки не опублікував у своєму Інстаграм-акаунті відео, де показав ці малюнки та процес їх створення. Саундтреком до відео він поставив «Червону руту» у виконанні дівчини-бандуристки в київському підземному переході. Відео називається — «У солідарність з народом України». Судячи з відео, у листопаді в Україні він створив сім графіті — по одному в Ірпені, селі Горенка, Гостомелі, та по два — в Бородянці та Києві.

Також, як зʼясувалося, художник не уникав і спілкування з українцями. Так, у Бородянці мама з донькою розказали йому, що на будинок, на стіні якого він зобразив, як Україна боре путіна, упала бомба, й тут загинули люди. А на Великій Житомирській у Києві він до намальованого хуліганами біля входу до бару «Чорний капітан» пеніса додав зображення рашистської пускової установки, так, що той пеніс став ракетою. Тут місцевий житель творчістю знаменитості був незадоволений. «Я б за це вибив усі зуби й поламав ноги», — оцінив він графіті. Сподіваємося, власники бару вже зрозуміли, що той шматок стіни біля входу тепер коштує, певно, дорожче самого закладу.

А на Майдані Незалежності Бенксі зобразив хлопчика та дівчинку, що гойдаються на протитанковому «їжаку». Для того, щоб зберегти чи перемістити цей малюнок, навіть не потрібно виламувати стіну, як то робили в Саффолку. Достатньо буде перенести в потрібне місце барикаду з бетонних блоків, на яку нанесено графіті, та «їжака» з інсталяції.

До речі, цей приїзд Бенксі в Україну — не перший прояв його солідарності з нами. Так, невдовзі після початку масованого вторгнення рашистів художник виставив на аукціон копію своєї картини CND Soldiers. Понад сто тисяч вторгованих за неї доларів художник пожертвував київському «Охматдиту».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Бенксі дозволив своєму улюбленому акторові знищити свою роботу, оцінювану в 13 мільйонів доларів.

Фото Бенксі з сайту The Art Newspaper та з соцмереж

270

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram