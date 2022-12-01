Ворог підняв у небо винищувачі: повітряну тривогу оголошено у всіх областях України

В Україні сьогодні, 1 грудня, по всій країні було оголошено повітряну тривогу. Небезпека з повітря є у всіх регіонах, окрім окупованого Криму.

Відомо про підняття російськими силами винищувачів у Білорусі.

«Мачулищи. Зліт МіГ-31К ВКС РФ з бортовим номером RF-92462» , — повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукової ракети «Кинжал», яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Тому тривоги оголошено по всіх областях України.

Втім, цього разу ворожі літаки пішли у повітряний простір рф — у бік аеродрому «Саваслейка».

Станом на 14:55 тривогу у столиці та регіонах не скасовували.

Також о 14:56 з'явилася інформація про масований обстріл Нікополя на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що Росія втратила можливості для виробництва ракет типу Х-47М «Кинжал», оскільки в їхньому складі — понад 130 іноземних комплектуючих. Таким чином, агресор змушений використовувати переважно радянське ракетне озброєння, яке не відрізняється високою точністю.

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