Ворогу не вдасться спіймати Григорія Сковороду: Зеленський розповів про духовну незалежність українців

Найближчим часом в Україні відзначатимуть 300 років від дня народження Григорія Сковороди — українського філософа, який навчав людей бути щасливими та пізнавати себе, шукати справді своє у цьому світі. І в ці дні в росії намагаються довести, що насправді це російський мислитель.



Про це заявив у зверненні за підсумками 282-го дня війни президент Володимир Зеленський.



«Було б смішно, якби не було гірко, що окупанти намагаються вкрасти в України ще й цього українця. Щось там розповідають, ніби і Сковорода — їх. Але ж ми знаємо, що їм його не зловити. Як ніколи не зловити, не зупинити, не зламати та не полонити Україну», — впевнений український лідер.



За його словами, днями було зроблено частину кроків, які гарантують духовну незалежність нашого народу.



«Бачу, що люди підтримують ці кроки. І дуже сильно підтримують. І це ще не все. Будуть ще кроки. Україна більше ніколи не зупинятиметься на півдорозі», — запевнив глава держави.

Президент також розповів про підготовку до запуску міжнародного спеціального трибуналу щодо російської повномасштабної військової агресії проти нашої країни.

Зеленський зазначив, що для отримання критичної маси підтримки щодо запуску такого трибуналу протягом цього тижня проходила робота в європейських столицях.

Глава держави також висловив впевненість, що «трибунал буде, справедливість буде».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. Кабміну доручено підготувати законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у росії релігійних організацій. Також уряд має забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, що знаходиться на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

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