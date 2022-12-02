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Україна

Зеленський схвалив санкції щодо церковників, пов'язаних з росією

11:39 2 грудня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, на засіданні якої розглядалися численні факти зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором.

Йдеться про указ стосовно рішення РНБО «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

В документі, зокрема, Кабміну доручено у двомісячний термін внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в російській федерації релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України у зв’язку зі вступом до Ради Європи. Також уряд має в зазначений термін забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

«Службі безпеки України разом з Національною поліцією України та іншими державними органами, до компетенції яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком», — йдеться у рішенні.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова.

Нагадаємо, що СБУ проводить безпекові заходи на території монастирів та храмів УПЦ у різних регіонах, у тому числі й у Києво-Печерській Лаврі.

Фото ОП

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