Dior поплатився за підтримку росії: у Києві бутік бренду покрили гнівними написами

Після 24 лютого, коли російська армія вдерлася в Україну, багато світових брендів на знак протесту оголосили, що залишають російський ринок. Це явище стало масовим. Країну-агресорку залишило багато всесвітньо відомих компаній.



А ось модний будинок Dior намагається не помічати, що відбувається у світі.



У новій рекламній кампанії Дому, пов'язаній з різдвяною колекцією, помітили приховану рекламу росії.



У Києві така реклама одразу отримала гідну відповідь. Фасад столичного бутіка Dior невідомі покрили відповідними написами: «Ганьба», «Російський стиль», «Dior підтримує війну».

Нагадаємо, модний Дім Dior презентував свою нову колекцію «CRUISE 2023». Зимова частина представленої колекції викликала неоднозначну реакцію у соціальних мережах.



На кадрах моделі позують у засніженому березовому лісі, показуючи сукні та аксесуари з нової колекції. У мережі відразу побачили російські мотиви у високих чоботях, синьо-білих візерунках, мереживах та хороводах.

В описі колекції говориться, що «круїзна колекція Dior 2023 — це подорож, повна одкровень, уяви та роздумів, де зустрічаються спадщина та винахідливість».

Дизайнери Dior запрошують глядачів здійснити подорож до тундри.

«Вирушайте разом з Dior у тундру цього святкового сезону й відкрийте для себе пронизливі силуети з колекції #DiorCruise 2023 від Марії Грації К'юрі», — сказано в Twitter компанії.

Частина публіки звинуватила Dior у непрямій підтримці росії.

У Dior ще не коментували скандал.

Нагадаємо, під час літнього показу колекції Дому моди Dior у Парижі стіни павільйону прикрашали панно, виконані за ескізами української художниці Олесі Трофименко, яка отримала запрошення до співпраці від відомого Дому моди.

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