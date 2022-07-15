«Я отримала запрошення до співпраці від Будинку моди Dior. Й це була справжня фантастика!» -- художниця Олеся Трофименко

Показ колекції Будинку моди Dior, що відбувся кілька днів назад у Парижі, був неймовірним. Він проходив у Музеї Родена. Стіни павільйону прикрашали панно, виконані за ескізами української художниці Олесі Трофименко. «ФАКТИ» поспілкувалися з нею після того, як вона повернулася до Києва.

«У багатьох глядачів під кінець шоу навіть наверталися на очі сльози»

-- Олесю, я вас вітаю! Опинитися, так би мовити, в компанії Діора та Родена — чудовий подарунок долі.

-- Так, справді. Наприкінці березня я отримала запрошення до співпраці від Будинку моди Dior. Й це була справжня фантастика! Участь у цьому проєкті для мене велика честь. Це було зовсім несподівано.

Кожну роботу хочеться розглядати у деталях

-- Ви були знайомі з креативною директоркою Будинку моди Dior Марією Грацією Кюрі?

-- Ні. Вона побачила мою невелику роботу на виставці сучасних українських художників у Римі, яка проходила там на початку березня. Вона їй сподобалася. Так виникла ідея співпраці. Ми контактували через куратора виставки Соломію Савчук. Познайомилася з Марією Грацією Кюрі я вже безпосередньо на шоу у Парижі. Коли я створювала те невеличке полотно, на яке звернула увагу Марія Грація Кюрі, й не думала, що воно приведе до таких наслідків (посміхається).

-- Я кілька разів дивилася шоу. Воно неймовірне! А ваші панно на стінах — це така краса!

Краса панно вражає

--Дякую. Це був дійсно незвичайний показ, пронизаний духом тривожності, яка останнім часом охопила весь світ через війну, що прийшла в Україну та є загрозою для всього людства. Музика, хода манекенниць — все передавало атмосферу неспокою. Показ справляв таке сильне враження, що у багатьох глядачів під кінець шоу навіть наверталися на очі сльози. І у мене, зізнаюся, також. Я теж колористикою намагалася передати цей тривожний стан, який охопив планету, хоча мої роботи життєствердні. Мій проєкт називається «Потік» -- він про безперервність життя та традицій. Звідси й головний образ шоу — Дерево життя.

-- Дерево життя — біблійний образ з Книги буття. Це дерево посеред райського саду, плоди якого дарують вічне життя.

-- Цей символ існує у багатьох культурах світу, він об’єднує, бо всім зрозумілий та важливий. До речі, проєкт вийшов міжнародним. Зокрема, мої панно вишивали біля 500 індійських вишивальниць. Це шалені темпи. Бо вишити біля тридцяти панно висотою більше ніж чотири метри непросто. Вражає розмаїття підходів та технік індійських майстрів. Взагалі три місяці — дуже мало часу, щоб втілити такий масштабний проєкт. Це була задача майже нереальна. Зазвичай у своїх роботах я поєдную вишивку та живопис. Цього разу допомогли сучасні технології. Тому замість живопису я використала власні фотоколажі. Найскладніше було перелаштувати мозок на позитив, адже це запрошення я отримала у березні, коли через війну всі ми перебували у шоковому стані.

«Люди повинні створювати красу, а не руйнувати її»

--- Згідно задумці Марії Грації Кюрі, модне шоу, що відбулося у Парижі, спрямоване у завтрашній день, який має бути кращим за сьогоднішній. Як ви вважаєте, які цінності будуть головними у майбутньому?

-- Демократія та мир — це найважливіше. Війна у двадцять першому сторіччі — те, що не вкладається у голові. Люди повинні створювати красу, а не руйнувати її. Про це ми говорили з Марією Грацією Кюрі.

-- Читала, що вона обожнює те, що створене руками.

-- Ручна праця передає душу автора. Багато речей відбуваються при цьому на відчуттях, інтуїтивно. Це те, що не можна запрограмувати. Це як осяяння.

-- Що вас вразило у Парижі?

-- Після шоу мене запросили подивитися галерею Діора. Це чудовий музей історії Будинку моди. Вперше я побувала в Парижі у 12 років. Нині ж відвідала це місто вдруге. Блукаючи вулицями Парижа, я відчула його дух. Люди у Франції дуже доброзичливі, привітні. У Парижі неймовірна архітектура.

-- Ви побували в епіцентрі моди. А чи придбали якісь модні вбрання?

-- Я дуже люблю гарний одяг, проте ніяких речей у Парижі не купувала. Мене вразив одяг у новій колекції Марії Грації Кюрі. Це справжні витвори мистецтва. До речі, для участі у показі мені надали плаття з колекції Будинку моди Dior. Це не був подарунок, проте навіть одягнути таке плаття та сфотографуватись у ньому — вже неймовірні емоції, особливо з такого приводу.

Показ колекції Будинку моди Dior у Парижі був неймовірним. Стіни павільйону прикрашали панно, виконані за ескізами Олесі Трофименко

«Краса — це ліки від горя»

-- Якою, на вашу думку, буде мода майбутнього?

-- Вона буде більш естетична. Люди втомляться від негараздів, що відбуваються у світі, та будуть прагнути справжньої краси.



-- Що ви привезли на згадку про поїздку?

-- Запрошення на показ та враження. Що може бути більш цінним? Останню ніч в Парижі я провела в кафе. Просто хотілося відчути безтурботність мирного життя, я сиділа й слухала шум нічного міста. Це були чудові миті.

-- Що вас надихає на творчість сьогодні, у такий складний час?

-- Творчість — це свого роду психотерапія. Я художник і не можу не працювати, не творити. А краса — це ліки від горя.

Фото з альбому Олесі Трофименко

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