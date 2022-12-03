Частина пенсіонерів має право на доплати у розмірі від 150 грн: як їх отримати

В Україні пенсіонерам до пенсії за віком належать ще доплати та надбавки.

Зокрема, на щомісячну доплату у розмірі 150 гривень можуть розраховувати пенсіонери, які не працюють, та в яких на утриманні перебувають діти до 18 років.

На кожну дитину має бути доплата по 150 гривень, нагадує «На Пенсії».



Для того, щоб ці гроші отримати, пенсіонеру необхідно звернутися з заявою до відділення Пенсійного фонду та надати документи:

- паспорт;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- трудову книжку пенсіонера;

- свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

- довідки уповноважених органів з місця проживання про утримання про спільне проживання з заявником.

Виплата надбавки триватиме до досягнення утриманцем 18 років.

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