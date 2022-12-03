39.66 / 40.31 40.77 / 41.74
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Частина пенсіонерів має право на доплати у розмірі від 150 грн: як їх отримати

13:40 3 грудня 2022
гривні

В Україні пенсіонерам до пенсії за віком належать ще доплати та надбавки.

Зокрема, на щомісячну доплату у розмірі 150 гривень можуть розраховувати пенсіонери, які не працюють, та в яких на утриманні перебувають діти до 18 років.

На кожну дитину має бути доплата по 150 гривень, нагадує «На Пенсії».

Для того, щоб ці гроші отримати, пенсіонеру необхідно звернутися з заявою до відділення Пенсійного фонду та надати документи:

- паспорт;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- трудову книжку пенсіонера;

- свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

- довідки уповноважених органів з місця проживання про утримання про спільне проживання з заявником.

Виплата надбавки триватиме до досягнення утриманцем 18 років.

Читайте також: Індексація виплат та нові вимоги до стажу: що чекає на пенсіонерів у 2023 році

209

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

квартира

Позарився на 8 тисяч грн та радянські монети: у Запоріжжі хлопець вбив чоловіка, у якого винаймав квартиру

Чекають мінус десяти: у Зеленського спрогнозували, коли рф знову почне бити по критичній інфраструктурі

Чекають мінус десяти: у Зеленського спрогнозували, коли рф знову почне бити по критичній інфраструктурі

картопля

Не потрібні ані віск, ані парафін: лайфхак, як зробити свічку зі звичайної… картоплі

Невелика пенсія

Підвищення пенсії не буде: кому не варто чекати збільшення суми виплат у грудні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту