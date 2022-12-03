Частина пенсіонерів має право на доплати у розмірі від 150 грн: як їх отримати
В Україні пенсіонерам до пенсії за віком належать ще доплати та надбавки.
Зокрема, на щомісячну доплату у розмірі 150 гривень можуть розраховувати пенсіонери, які не працюють, та в яких на утриманні перебувають діти до 18 років.
На кожну дитину має бути доплата по 150 гривень, нагадує «На Пенсії».
Для того, щоб ці гроші отримати, пенсіонеру необхідно звернутися з заявою до відділення Пенсійного фонду та надати документи:
- паспорт;
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- трудову книжку пенсіонера;
- свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;
- довідки уповноважених органів з місця проживання про утримання про спільне проживання з заявником.
Виплата надбавки триватиме до досягнення утриманцем 18 років.
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