Деяким жінкам виплачуватимуть по дві надбавки до пенсії: хто може розраховувати на виплати

У грудні в Україні буде проведено перерахунок пенсій. Пов'язано це зі збільшенням прожиткового мінімуму, до якого прив'язані всі соцвиплати.

Уряд запропонував встановити додаткові надбавки до пенсії матерям-героїням, пише «Апостроф».



Йдеться про жінок, чиї чоловіки загинули на війні. Вони отримуватимуть власну надбавку за особливі заслуги перед Україною та надбавку за заслуги чоловіка, який загинув на фронті.

Законопроєкт № 8123 з цього питання попередньо розглянуто у Верховній Раді України та рекомендовано до голосування.

В Україні мати-героїня — це жінка, яка виховала до 8-річного віку п'ятьох і більше дітей. Йдеться також й про прийомних дітей.

Матері-героїні, чий чоловік загинув на фронті, передбачено надбавку до пенсії за заслуги померлого годувальника.

Відповідно до чинного законодавства, громадянам виплачують лише одну надбавку до пенсії. При цьому вони можуть вибирати, яка надбавка їм вигідніша.

У законопроєкті пропонується встановити матерям-героїням, які втратили чоловіків на війні, отримувати одразу дві надбавки за особливі заслуги перед Україною.

Наразі розмір пенсій (надбавок) за особливі заслуги становить від 20 до 40% прожиткового мінімуму (з 1 грудня — від 418 до 837 гривень). Така надбавка щомісячно доплачується до основної пенсії.

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