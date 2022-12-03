Брутальний акт варварства в резиденції посла України у Ватикані: підозрюють кремль

Після теракту у посольстві України у Мадриді, який стався днями, невідомі особи проникли до будинку в Римі, де проживає український посол при Святому Престолі Андрій Юраш (на фото), і обмазали вхідні двері, сходи та стіни екскрементами, повідомляє видання ANSA.

«Це був брутальний акт варварства, здійснений у тому ж ряду актів залякування, які сталися з майже 10 іншими дипломатичними представництвами в європейських містах: важко сказати, хто конкретно це зробив, вимазавши стіни перед входом до квартири якоюсь липкою речовиною, але абсолютно зрозуміло, хто замовив і надихнув цей вандалізм», — написав Юраш на своїй сторінці у «Фейсбуці».

Відповідаючи на запитання, чи падає підозра на кремль, посол сказав: «Я думаю, що це так, прямо чи опосередковано». Крім того, він вважає, що «це скоординована кампанія і це близько десяти подібних інцидентів, які сталися в Європі». «Я думаю, що заходи безпеки будуть підвищені», — додав дипломат.

За його словами, справою вже займається поліція, куди він подав запит.

Раніше повідомлялося, що посольства України в країнах Європи отримали моторошні послання, зокрема конверти з вирізаними очима тварин.

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