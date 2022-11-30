Де і коли дивитися онлайн Ф’юрі — Чісора: розклад трансляцій та прогноз на чемпіонський бій суперважковаговиків

У суботу, 3 грудня, на стадіоні футбольного клубу «Тоттенхем» у Лондоні відбудеться вечір боксу, у головному поєдинку якого за чемпіонський пояс WBC у суперважкій вазі змагатимуться володар поясу непереможний британець Тайсон Ф'юрі (32 перемоги, 23 з них — нокаутом, 1 нічия), котрий нокаутував у квітні Ділліана Уайта, та його співвітчизник Дерек Чісора (33 перемоги, 23 з них — нокаутом, 12 поразок).

Це протистояння стане третьою очною дуеллю знаменитих суперважковаговиків. У 2011-му (за очками) та 2014-му (достроково) Циганський король двічі переміг Чісору, до речі, одного з чотирьох боксерів у світі, хто зміг протриматися усі 12 раундів проти Віталія Кличка.

Практично не сумніваються букмекери в успіху Ф'юрі і цього разу. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу Тайсона, який на початку наступного року у разі успіху напевно битиметься з Олександром Усиком, приймає з коефіцієнтом 1,06, на виграш Дерека — 11,00, на нічию — 26,00 (достроковий успіх суперників оцінюється — 1,33 та 13,00 відповідно).

У прямій трансляції вечір боксу та бій Тайсон Ф'юрі — Дерек Чісора в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Основний кард розпочнеться о 21:00, а головний поєдинок — приблизно опівночі за київським часом.

Бокс. Бій за титул WBC у надважкій вазі

3 грудня (субота)

Тайсон Ф'юрі — Дерек Чісора 23:59 MEGOGO

До речі, в андеркарді бою Ф'юрі — Чісора в ринг вийде непереможний 34-річний українець Денис Беринчик (16 перемог, 9 з них — нокаутом), який у грудні минулого року переміг росіянина Ісу Чанієва. Призер Олімпійських ігор у поєдинку з володарем поясу 37-річним французом Іваном Менді (47 перемог, 22 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия) оскаржить титул чемпіона Європи у легкій вазі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі розповів, як ледь не втратив новонароджену дочку.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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