«Світ ніяк не може наважитися на справжнє енергетичне роззброєння росії. Це слабка позиція», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вважає серйозним рішення щодо обмеження ціни на російську нафту, що поставляється морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель.

У своєму відеозверненні він зазначив, що така ціна є «цілком комфортною для бюджету держави-терориста».

«росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту — 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування росією інших, інших терористичних режимів та організацій», — сказав він.

За словами очільника держави, ці гроші підуть й на подальшу дестабілізацію тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень.

Раніше колишній радник голови МВС України та керівника Офісу президента, публіцист Віктор Андрусів зазначав, що серйозні проблеми у рф можуть виникнути, якщо ціна на нафту впаде до 20 доларів.

Фото Офісу президента

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