Левам і Рибам варто утриматися від поспішних рішень, а Близнюкам настав час «випустити пару»: гороскоп на 4 грудня 2022 року

Астрологи раніше назвали три знаки зодіаку, яким особливо пощастить у грудні. Втім, 4 грудня всім знакам треба бути уважним — день буде енергетично насиченим. Однак для того, щоб спрямувати енергію з розумом, все потрібно добре спланувати заздалегідь. Адже без чіткого плану дій можна просто витратити сили, не отримавши бажаного результату. Тож зірки радять зосередити свою увагу на чомусь важливому і не відволікатися на другорядне.

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Овен

У фінансовому плані цей день складеться цілком сприятливо. Удача чекає на Овнів у комерційних, торгових починаннях. Творчі люди — письменники, журналісти, художники, музиканти — можуть розраховувати на суттєві гонорари. Можна поєднувати відпочинок з роботою.

Телець

Єдине, що може змусити вас похвилюватися, це стан здоров'я. Зрозуміло, за необхідності слід звертатися до лікарів, але, крім цього, вкрай ефективним може виявитися лікування народними засобами, методами біоенергетики.

Близнюки

Ваш оптимізм стане «перепусткою» в будь-яке місце. З таким настроєм можна вирушати хоч за тридев'ять земель. І де б ви не опинилися, скрізь будете бажаним гостем. Вируючі емоції вимагають виходу, і вам потрібно «випустити пару» у великій компанії; вдома вам буде тісно.

Рак

Цей день сприятливий для початку планового ремонту будинку та офісу. Від комфортності офісу може залежати перебіг справ. Навряд реорганізація справ Раків обійдеться без витрат. Зверніть увагу на свій офіс. Можливо, у ньому щось варто вдосконалити.

Лев

Цей день може перевірити цей знак на міцність. Як на долоні розкриється все життя. Можна буде чітко побачити, що головне у вашому житті, а що другорядне. Не ухвалюйте поспішних рішень, не «плюйте в колодязь», а вимірюйте не менше семи разів. Тільки такий стиль поведінки убереже вас від здійснення необачних дій.

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Діва

Можуть відкритись таємні знання, прийти нові ідеї. Результат роботи прямо пропорційний кількості докладених зусиль. Потрібно утриматися від бурхливої діяльності, але можна оформляти документи, давати письмові зобов'язання, звертатися до державних інстанцій, подавати судові позови.

Терези

Сприятливий день. Багато хто з Терезів буде налаштований отримувати з усього зиск і практичну користь. Необхідно підтримувати піднесений настрій. Можна займатися листуванням та переговорами. Не слід даремно ризикувати.

Скорпіон

День може бути досить успішним. Сімейні стосунки багатьох Скорпіонів будуть гармонійними та подарують радість. Діти не повинні засмучувати. Можливе повне порозуміння між поколіннями. Не нав'язуйте свою волю будь-кому і не підкоряйтеся чужій. Не можна давати клятв та брати зобов'язання. Завершіть розпочаті справи.

Стрілець

Цього дня можлива справжня атака темної енергії. Опір марний. Найкраща форма поведінки — смиренність. Якщо у вас захочуть щось відібрати, віддайте навіть більше, ніж просять. Не засмучуйтесь, скоро все зміниться на краще.

Козеріг

День символізує зраду, відмову від колишніх ідеалів, зміну партнерів. Якщо ця неприємність вас мине, сміливо укладайте ділові угоди, підписуйте договори — це обіцяє вигоду. Бажано певну частину доходів відкласти на майбутні часи, можливе настання «чорних днів».

Водолій

Сьогодні вдалі збори, робота у колективі. Стан планет дає змогу втягнути оточуючих у сферу своїх переживань. Влаштовуйтеся на роботу. Сприятливі придбання, угоди, підписання ділових паперів. Не можна нав'язувати свою волю.

Риби

Пасивний день Ймовірні несподівані обставини, які руйнують усі плани Риб. У багатьох виникне потреба діяти експромтом. «Сім разів відміряй — один раз відріж» — кредо цього дня. Не приймайте поспішних рішень.

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Фото Pixabay

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