«Путін впав зі сходів, вдарився і осоромився»: здоров'я російського президента погіршується

Диктатор-вбивця, який не полишає спроб втягнути у війну Білорусь, впав зі сходів і сильно забився, повідомляє автор, який веде канал під назвою «Генерал СВР» в Telegram. Інцидент стався днями в резиденції російського президента, причому на очах у його охоронців.

«Спускаючись сходами, путін спіткнувся і впав з п'ятої сходинки, впав на бік і скотився вниз по сходах. Охоронці швидко зреагували й кинулися на допомогу. Їм довелося перекласти російського президента на диван і негайно викликати лікарів. Вони не відразу змогли йому допомогти, оскільки путін, падаючи, дуже сильно забив куприка, до такої міри, що різкий біль спровокував мимовільну дефекацію. Тому побитому російському президенту довелося спочатку сходити до туалету».

Автор телеграм-каналу також зазначив, що путін хворіє на рак шлунково-кишкового тракту і вже має серйозні проблеми з травленням. На завершення автор допису заявив, що, окрім болючих синців, російський диктатор не зазнав жодних інших ушкоджень. Служби охорони роками стежать за тим, щоб з президентом рф нічого не сталося — путін носить неслизьке взуття, а сама резиденція вважається дуже безпечною.

Інцидент явно свідчить про проблеми зі здоров'ям очільника кремля, який роками страждає на рак і хворобу Паркінсона, пише New York Post на своєму сайті. Видання зазначає, що наступного дня після падіння зі сходів путін відвідав лабораторію в Москві.

«Треба розуміти, що плачевний стан фізичного і психічного здоров'я президента рф впливає на прийняття ключових рішень. путін не хоче змінювати історію, він хоче її закінчити», — стверджує видання.

Тим часом політологи назвали найімовірнішого спадкоємця путіна.

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