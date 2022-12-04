У ДТЕК назвали три міста, де 4 грудня діють екстрені відключення

В компанії ДТЕК повідомили, що у неділю, 4 грудня, екстренні відключення електроенергії запроваджені в Києві, Одесі та Дніпрі.

«Стабілізаційні графіки поки не діють. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутись до відключень за графіками, які застосовувалися до останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру», — йдеться у повідомленні.

В компанії радять дізнаватися про зміну ситуації на сайтах ДТЕК Київських, Одеських та Дніпровських електромереж.

Раніше у КМДА назвали адреси магазинів та ринків, які працюватимуть навіть під час блекауту.

Нагадаємо, що у Закарпатті вирішили повністю заборонити вуличне освітлення, зокрема зовнішню рекламу, рекламні вивіски, гірлянди та підсвічування.

Фото Pixabay

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