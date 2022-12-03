Незалежно від графіків відключень світла: в Україні друга область вирішила заборонити вуличне освітлення

У Закарпатській області, незалежно від графіків відключень електроенергії, вирішили повністю заборонити вуличне освітлення, зокрема зовнішню рекламу, рекламні вивіски, гірлянди та підсвічування. Рішення буде ухвалено у понеділок на засіданні Ради оборони міста.



Про це написав у Facebook голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.



«У понеділок на засідання Ради оборони області буде винесено проєкт рішення про введення заборони на використання всіх видів зовнішнього освітлення, зокрема зовнішньої реклами, рекламних вивісок, гірлянд та підсвічування, освітлення вулично-дорожньої мережі тощо», — зазначив він.



Вуличне освітлення буде відключено незалежно від графіків відключень електропостачання, які зараз систематизують.



«У країні війна, тому цієї зими без святкової ілюмінації. Залишаємо світло лише у будинках та об'єктах критичної інфраструктури. Все інше відключаємо до стабілізації ситуації з енергозабезпеченням у країні», — зазначив Микита.



За дотриманням правил відключень вуличного освітлення стежитимуть співробітники поліції, СБУ, РВА та керівники територіальних громад.



Раніше у Чернівецькій області заборонили використовувати всі види зовнішнього освітлення під час комендантської години. Однак це не стосується вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури.



Нагадаємо, у Києві вирішили запровадити «ручні відключення» електрики, щоб вимикати світло у будинках, що знаходяться на лініях критичної інфраструктури.



Як повідомляли «ФАКТИ», експерти не виключають, що за кілька тижнів в Україні може настати повний блекаут.

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