Працюватимуть навіть під час блекауту: названі торгові точки, оснащені генераторами
У разі нових ударів росіян по критичній інфраструктурі України та повній відсутності внаслідок цього електропостачання, у столиці продовжуватимуть працювати окремі торговельні мережі, ринки, магазини та ТРЦ. Про це повідомили у КМДА.
Столична влада та бізнес готуються до різних варіантів розвитку подій.
«Ми склали перелік з зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) та ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення. Щоб забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах. Про всяк випадок, завантажте та запам'ятайте на своїх пристроях цей список», — написав мер столиці Віталій Кличко.
Торговельні мережі, що працюють на автономних джерелах живлення — список. Список ТРЦ та ринків, графік роботи яких в умовах відсутності електропостачання може бути скорочений, також опубліковано на сторінці КМДА.
Нагадаємо, зараз у столиці не діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Світло вимикають негайно, іноді у ручному режимі.
Протягом кількох тижнів Київ може повернутися до стабілізаційних відключень, але за однієї важливої умови.
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