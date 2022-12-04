«Працюють лише препарати проти грипу»: лікарка розповіла, як не захворіти та чим у випадку хвороби лікуватись

На роботі всі хворіють і ви також боїтесь піти на лікарняний або ж втратити роботу? Не проблема. Терапевтка Ольга Чорна поділилась дійсно дієвими методами профілактики ГРВІ, грипу та COVID-19:

«На першому місці — це те, що організм треба навчити бачити вірус і боротись з ним, якщо він небезпечний і викликає ускладнення. Саме такими вірусами є вірус грипу і ковіду. Тому для цього придумали вакцини, аби зменшити ускладнення і смертність. Проти вірусу грипу — кожного року робимо щеплення. Раджу уникати умов, які дозволяють проникнути вірусу: переохолодження, сухість слизових оболонок, недостатнє провітрювання приміщень, не застосування засобів захисту, коли є близький контакт із хворим, який чхає чи кашляє».

Також, пояснює лікарка, важливим є підтримання хронічних хвороб у стані ремісії та стабілізація психічного стану:

«Згадайте ті часи студентства, коли ми одягали капронові колготи на Новий рік, в мороз могли гуляти й ніколи не хворіли. Або коли в дитинстві грали в рухливі ігри, всі мокрі бігли додому, переодягались і знову ж таки не хворіли. Чому? Бо були надзвичайно щасливі в ті дні. Важливу роль мають харчування і фізична активність. Працюють лише препарати проти грипу, якщо ми його виявляємо шляхом тестування, але для профілактики вони не приймаються. Тому „фуфломіцини“ міняємо на збалансоване харчування, вітаміни та симптоматичні засоби (промити ніс, купити цукерки м'ятні, збити температуру). Так, робота над собою значно затратніша, ніж пара таблеток, але це працює і дійсно допомагає профілактувати часті ГРВІ — перевірено на собі».

Раніше у МОЗ розповіли, чи потрібен інтервал між щепленнями від хвороб та COVID-вакцинацією.

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