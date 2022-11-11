Важливо для здоров'я: у МОЗ розповіли, чи потрібен інтервал між щепленнями від хвороб та COVID-вакцинацією

З настанням холодів в Україні зросла і кількість інфікованих COVID-19 пацієнтів. При цьому у багатьох українців також виникає необхідність тимчасово поїхати за кордон, тому профілактичні щеплення нині як ніколи на часі.

Що робити у випадку, коли вам необхідно зробити кілька щеплень в невеликий інтервал часу, розповіли у МОЗ України.

Там налогосили на необхідності дотримуватися 14-денного інтервалу між вакцинацію проти COVID-19 та щепленнями проти інших хвороб, крім щеплень від грипу, які можна робити одночасно в різні руки або з будь-яким часовим проміжком.

Проте, якщо є така необхідність, наприклад людина виїжджає за кордон, то щеплення від інших інфекцій та щеплення від ковіду можна робити одночасно — з червня 2022 року це офіційно дозволено наказом Міністерства охорони здоров’я № 1067.

Також у будь-який час можна робити екстрену вакцинацію, незалежно від того, коли проводилося щеплення від COVID-19.

«Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може „перевантажити“ імунну систему», — наголошують у МОЗ.

Також медики застерігають від відкладання вакцинації за календарем щеплень через хвилю коронавірусу. Адже у 14 років підлітки мають отримати чергову дозу вакцини від поліомієліту, а в 16 років — від дифтерії та правця. Якщо ваші діти пропустили ці щеплення, їх потрібно надолужити якомога швидше.

Нагадаємо, цього сезону українці ризикують зіткнутися з так званою твіндемією, коли коронавірус і віруси грипу будуть однаково активними.

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