Найчастіші ускладнення після грипу. Як їх розпізнати: поради лікаря

Сезон грипу у розпалі. Лікарі нагадують, що ускладнення від нього можуть бути небезпечними для вашого здоров'я. Віруси грипу часто недооцінюються нами, і, на жаль, його неліковані наслідки можуть бути дуже небезпечними. Про це заявив відомий польський кардіолог Адам Янас, інформує twojezdrowie. rmf24.pl.

«Ризик ускладнень грипу у кардіологічних хворих є ще більш серйозним, оскільки він може загострити серцево-судинні проблеми та створити навантаження на всю серцево-судинну систему, яка вже не працює належним чином щодня. Пацієнти з серцево-судинними проблемами хворіють на грип важче, а період одужання може бути довшим.

Ускладнення після грипу також можуть впливати на людей, які не мають проблем з серцем. Симптоми міокардиту часто дуже неспецифічні. Підозри повинні викликати, серед іншого, проблеми з диханням, втома, слабкість, задишка, біль, який може віддавати в спину, шию і плечі, задишка, порушення серцевого ритму, втрата апетиту. Ці симптоми можуть посилюватися при русі. Інфікування вірусом грипу також може спровокувати виникнення різних видів аритмії".

Коли симптоми грипу не проходять, незважаючи на проведене лікування, або тривають довше 10−14 днів, або якщо ви помітили постійну втому, млявість, прискорення серцебиття при мінімальному навантаженні, слід негайно звернутися до лікаря-кардіолога.

«Під час консультації фахівець проведе такі дослідження, як: ЕКГ, рентгенографія органів грудної клітки, ехокардіографія або визначення рівня інфарктного маркера. Якщо симптоми швидко погіршуються, а біль у грудях сильний, зателефонуйте до служби екстреної допомоги. Негайне реагування є надзвичайно важливим, адже чим раніше виявлено захворювання та розпочато лікування, тим кращий прогноз і нижчий ризик небезпечних ускладнень, — наголошує фахівець. — Пошкодження серцевого м'яза погіршує роботу серця і потребує постійного лікування.

Запалення в серці може викликати незворотні пошкодження його структури. Запальний процес може призвести до заміщення міоцитів сполучною тканиною, тобто виникне рубцювання. Це в свою чергу призведе до серцевої недостатності. Особливо слід остерігатися серцевих ускладнень після грипу дітям віком до 5 років, людям старшим 65 років, вагітним жінкам, кардіологічним хворим, людям зі зниженим імунітетом, людям з імунодефіцитом або ВІЛ-інфікованим, людям з хронічними захворюваннями, такими як астма, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет та інші метаболічні захворювання".

Нагадаємо відповіді сімейного лікаря Фелікса Ілясевича на запитання читачів «ФАКТІВ».

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