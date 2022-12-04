Які аптеки у Києві працюватимуть навіть за умов блекауту: адреси

Київська міська державна адміністрація оприлюднила список аптек, які оснащені генераторами та будуть працювати у разі можливого блекауту, що може настати після російського обстрілу. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Аптеки КП „Фармація“ забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання», — повідомив він.

Альтернативними мережами енергії у Києві забезпечені 28 аптек «Фармація». Перелік адрес можна подивитися тут.

Як зазначають у КМДА, працюватимуть і частина аптек приватних мереж, інформацію про які будуть оперативно оновлювати.

Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні.

Лікувального-діагностичні послуги домашні улюбленці киян зможуть отримати у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин.

Як писали «ФАКТИ», у разі повної відсутності світла у столиці продовжуватимуть працювати окремі торговельні мережі, ринки, магазини та ТРЦ. У КМДА назвали торгові точки, оснащені генераторами.

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