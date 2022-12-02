«Заряд ракети, впавши з чималої висоти, пробив асфальт та застряг там… Добре, що не влучив у житлові будинки…»

- 26 листопада до нас надійшло повідомлення, що на території міста після чергового обстрілу було виявлено фрагменти російської ракети, — розповів «Фактам» начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Запорізькій області полковник служби цивільного захисту Олексій Пуга. — Дійсно, у декількох кварталах були знайдені частини балістичної ракети оперативно-тактичного комплексу «Іскандер».

Неподалік декількох будинків були фрагменти обшивки ракети. Вони не становили загрози, тож нашим піротехнікам вдалось оперативно їх вилучити. А коло ще одного багатоповерхового будинку було знайдено сам бойовий заряд, що не вибухнув. Коли він впав з чималої висоти, то пробив асфальт і застряг там. Добре, що не пішов глибоко у землю. Ще добре теж, що влучив не у житлові будинки, а неподалік гаражів.

Олексій Пуга каже — небезпека від «подарунку» окупантів була величезна.

- Вага заряду — 450 кілограмів тротилу. Радіус ураження — близько п’яти кілометрів. Крім того, заряд містив 45 касет. От ці касети під час вибуху вражають усе живе. Крім того, вони запрограмовані на самознищення — від 45 до 100 годин. І невідомо, коли вибухне. Враховуючи те, що це сталось у густозаселеному районі міста, була дуже велика загроза для життя та здоров’я людей. Бо ж навколо суцільні багатоповерхівки. До речі, використання таких боєприпасів заборонено міжнародними конвенціями, але окупанти на це чхали.

Після рішення оперативного штабу за участю керівництва обласної військової адміністрації, військових, нашого керівництва було вирішено вивезти фрагменти ракети за межі міста. Тим часом з будинків у районі загрози евакуювали близько ста мешканців. Людей розмістили у школі неподалік. Хтось пішов самотужки, комусь, особливо пенсіонерам та підліткам, родинам з дітьми, допомогли наші працівники та поліцейські. Місце виявлення ракети оточили, не допускаючи туди сторонніх. Усю ніч на місці чергували пожежні машини, наші бійці та поліцейські, які, крім того, охороняли й покинуті будинки та майно громадян. У районі завбачливо відключили й газ, воду та електроенергію.

Вже о 7.30 ранку у неділю до роботи стали наші піротехніки, яких очолював досвідчений сапер ДСНС — начальник групи спеціальних вибухових робіт частини піротехнічних та аварійно-рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області Володимир Федорук. На щастя, знахідка «поводилась спокійно». Наші працівники акуратно розкопали місце влучання — спершу за допомогою потужного екскаватора, а далі вже руками.

Коли ж знову переконались, що боєприпас «не капризує», за справу вже взялись наші кранівники. «Знахідку» акуратно підняли з землі та завантажили до нашої автівки. У супроводі наших працівників та поліції ракету вивезли з міста та ліквідували у безпечному місці.

Загалом, з початку широкомасштабного вторгнення наші працівники знешкодили вже 2875 одиниць сучасних російських боєприпасів, виявлені у Запорізькій області. Гуманітарне розмінування територій області не припиняється ані на день.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали «Від їхніх куль окупанти тікали, перевдягнувшись в жіночі плаття: українські снайпери з далекобійними гвинтівками підбивають БТРи та зупиняють танки».

Фото — пресслужба ГУ ДСНС України у Запорізькій області



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