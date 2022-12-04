Окупанти завдали удару по СІЗО Херсона, є поранені (фото)

4 грудня протягом доби під час обстрілу міста Херсон, яке після окупантів виглядає, як місто-привид, були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятору. Про це повідомляє Департамент з питань виконання кримінальних покарань.

«Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів. Наразі, викликані відповідні служби, ведуться роботи щодо належного процесуального оформлення даної події», — повідомили у відомстві.

Там додали, що рішеннями військово-цивільного керівництва Херсонщини та Департаменту, здійснена евакуація усіх осіб, що були в СІЗО після деокупаціі території. Персонал ДКВС України забезпечує охорону установи.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що 4 грудня росіяни обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона.

«Ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок, пошкоджено стіни, вікна та газопровід. На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає», — повідомив він.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни також від ранку вже 5 разiв обстріляли Нікопольщину.

“Поцілили по самому Нікополю і Покровській громаді. У селі Капулівка загинув 23-річний чоловік. Він порався на своєму подвір’ї, коли туди ударив російський снаряд. Є руйнування”, - повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Херсощині спіймали зрадника, який керував СІЗО за окупантів.

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