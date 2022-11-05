Чергова пожежа в росії: після масової бійки у нічному клубі спалахнув вогонь, загинули 13 людей
В росії внаслідок пожежі загинули люди. У Костромі посиденьки у кафе «Полігон» закінчилися трагедією.
Про це повідомляє Telegram-канал Вaza.
Спочатку повідомлялося про п'ятьох загиблих, потім кількість жертв пожежі зросла до 13 осіб, повідомляє «Фонтанка».
За даними МНС, загальна площа займання становила 3 500 квадратних метрів. Локалізувати спалах вдалося близько 04:23, проте ліквідувати пожежу повністю не вдалося досі.
Повідомляють, що у будівлі повністю обрушилася покрівля — площа обвалення склало 3,5 тисяч квадратних метрів.
Страшній пожежі нібито передувала масова бійка, повідомляє MSK1 з посиланням на телеграм-канали. Зазначається, що причиною займання могла стати запущена ракета з ракетниці.
Нагадаємо, влітку під Москвою згоріла казарма для срочників. Перед цим на південному сході Москви сталася пожежа у хостелі на першому поверсі житлового будинку. Загинули вісім людей.
А вогонь на складі Ozon у Підмосков'ї знищив товари на десятки мільйонів доларів.
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