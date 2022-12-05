Маємо стати єдиним пунктом незламності: Зеленський назвав ключове завдання всіх українців

Ворог дуже сподівається використати зиму проти українців, зробивши зимовий холод та труднощі частиною свого терору. Тому українці мають зробити все, щоб вистояти цю зиму, хоч би як це було важко.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 284-го дня війни.

«Вистояти — і ми вистоємо. Вистояти цієї зими — це відстояти все», — упевнений український лідер.

У росії ще поки що є ракети і перевага в артилерії. Водночас ми маємо те, чого в окупантів немає і не буде.

«Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію із можливих. Ми боремося за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об'єднує навколо України весь світ» , — заявив глава Української держави.

Щоб пройти цю зиму, ми повинні ще більше допомагати один одному, ніж будь-коли, і ще більше дбати один про одного.

Щоб пройти зиму, ми повинні бути ще більш стійкими та ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів та чвар, які здатні послабити нас усіх, навіть якщо хтось там думає, що це якось потішить його особисто. Треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли.

«Вся Україна має стати одним великим Пунктом Незламності і працювати щодня, працювати щоночі. Держава, бізнес, люди — усі ми, українці, всі разом», — закликав президент українців.

Наші сили оборони міцно тримають позиції і навіть найскладніші напрямки. Скільки разів окупанти планували захопити весь Донбас, бути в Бахмуті… Скільки разів вони вже оголошували нові терміни свого просування, своїх перемог…

«Наші хлопці — справжні герої. І саме це наше ключове завдання — і держави, і народу — робити все, щоб підтримати наші сили оборони, щоб зміцнити наші сили оборони, знайти у світі для наших сил оборони все необхідне», — вважає український лідер. .

І щоб виконати це завдання, ми маємо підтримувати одне одного.

Нагадаємо, напередодні Зеленський розкритикував рішення ЄС про обмеження ціни на російську нафту, що поставляється морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель. На його думку, така ціна буде «цілком комфортною для бюджету держави-терориста».

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