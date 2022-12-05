«Діти перебувають під впливом тригерів»: як боротись з дитячим ожирінням

Профілактика ожиріння та надмірної ваги дітей має включати дії, пов'язані як з корекцією харчування, так і з модифікацією способу життя. Обов'язкові навчання батьків та дітей основам здорового харчування, а також заохочення проведення подібних програм у школах та дитячих садках. Для профілактики розвитку ожиріння до процесу має бути залучена вся сім'я, вважає клінічний терапевт-дієтолог Олеся Добрянська.

«Щоб дитину чомусь навчити, потрібно самому трішки розбиратися в харчуванні і більше притримуватися його. Завдання лікаря — надати інформацію, навчити вас, знайди підхід до дитини, лікувати, а не супроводжувати кожну родину, пояснюючи, чому дитині обов'язково дотримуватись режиму, вчасно лягати спати і повноцінно снідати. Цим успішно займаються нутріціологи та експерти по харчуванню. І начебто їх багато, але за фактом мало, бо напрямок сімейної та дитячої нутриціології не затребуваний. Грошей тут мало. Це тобі не марафони схуднення».

Щодо рекомендацій для профілактики дитячого ожиріння, за словами лікарки, діти засвоюють усі негативні коментарі про зовнішність.

«Не обговорюйте фігуру та зовнішність дитини. Не жартуйте з любові. Не «мотивуйте» сварками, погрозами, винагородами. Згідно зі статистикою, снеки становлять більшу частину раціону підлітків. Основна проблема — перекуси між прийомами їжі. З ними діти отримують надлишок цукру та насичених жирів. Знайдіть більш здорові альтернативи перекусів. Але будьте адекватно-реальними — дитині має бути смачно. Готуйте разом із дітьми. Пропонуйте, давайте вибір без вибору. Діти перебувають під впливом тригерів. Навколо реклама, особливо від зірок. Кока-кола від футболістів. Чіпси від відомого тік-токера, тощо. Дитина ніколи не купить банан і кефір на перекус, якщо у неї немає такого досвіду. В цьому випадку вона візьме досвід друга, який купує чіпси та колу. Бонусом — відсутність повноцінного харчування вдома, яке провокує голод. Кишенькові гроші підліток намагається заощаджувати, але навичок вибирати здорові перекуси немає. От і йдуть у хід: чіпси, сухарики, хот-доги, соки.

Більшість батьків знань про здорове харчування не має. Проте є впевненість, що ці знання є. Що робити? Вчитися і вчити дитину/підлітка, де можна купити смачні та здорові страви, показати кафе та магазини, де можна швидко та корисно перекусити. Вчитися, бо якщо мама сама не розуміє ази здорового харчування і на що орієнтуватися при виборі/приготуванні страви, звідки це дізнається дитина? Не перекладайте відповідальність на когось. Будьте прикладом — тут виключно про батьківський, а не вчителівський авторитет".

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