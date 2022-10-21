«Їжа може захищати від раку грудей, а може бути його причиною»: яка дієта сама корисна для профілактики онкозахворювання

Рак грудей — найчастіший тип онкозахворювання у жінок. Існує багато його варіантів, більшість з них піддаються лікуванню за умови ранньої діагностики, тому важливе регулярне обстеження молочних залоз. За словами української дієтологині Оксани Скиталінської, 29% випадків раку грудей можна було б запобігти, лише дотримуючись здорового способу життя: не курити, бути щодня фізично активними, підтримувати нормальну вагу та збалансовано харчуватися.

«Їжа може захищати від розвитку раку, а може і бути причиною, — зазначає Оксана Скиталінська. — Нездорове харчування у поєднанні зі спадковістю, екологією, стресами впливає на виникнення різних видів раку. Їжа, яка сприяє розвитку пухлин, — високоглікемічна. Цукор та солодощі, солодкі напої сприяють виділенню інсуліну та стимулюють рецептори інсуліну в тканинах молочної залози і створюють сприятливі умови для росту змінених клітин.

Надмір насичених жирів у раціоні теж недобре. Навіть здоровий насичений жир, якщо його занадто багато, сприяє розвитку гормонозалежних пухлин. Трансжири є у магазинних солодких і солоних продуктах, таких як плитки шоколаду, шоколадна глазур, цукерки з помадками, розсипчасте печиво та печиво з кремовими начинками, упаковані закуски. Вони підсилюють запалення та інсулінорезистентність (стан, коли організм перестає реагувати на ту кількість інсуліну, що виробляється підшлунковою залозою). Хоча червоне вино і містить захисні сполуки, такі як ресвератрол, їхній вміст і корисний вплив менший, ніж шкідлива дія на тканини молочної залози.

Оброблене м’ясо (сосиски, ковбаси) містить гетероциклічні аміни, нітрозосполуки та поліциклічні молекули, які є потенційними канцерогенами".

За словами дієтологині, ожиріння створює надзвичайно сприятливий фон для розвитку раку молочної залози:

«При ожирінні жирова тканина виділяє багато різних гормонів, які спричинюють інсулінорезистентність, впливають на регуляцію почуття голоду та ситості, можуть стати однією з причин цукрового діабету 2 типу.

Щодо харчової профілактики раку, вживайте омега-3. Морська риба, риб’ячий жир, морепродукти, насіння льону, горіхи та яйця (жовтки) мають протизапальний ефект.

Ягоди (калина, горобина, чорниця, смородина) та фрукти (грейпфрут, шкірка яблук) містять клітковину та кольорові пігменти, які захищають ДНК клітин молочної залози від ушкоджень вільними радикалами.

Рослинний білок — сочевиця, квасоля, зелена стручкова квасоля, горох — містить менше насиченого жиру, багатий поліфенолами та розчинною клітковиною. Пів чашки ростків броколі збільшує вміст стовбурових клітин, які допомагають протидіяти мутаціям і раку.

Ізотіаціанати. Це всі сорти капусти, кабачки, рукола, редька. Мають виражені антимутагенні властивості. Каротиноїди та вітамін С пов’язані зі зниженим ризиком раку завдяки їх антиоксидантній здатності та здатності пригнічувати ріст клітин і підтримувати гормональний метаболізм.

Акцент потрібно робити не на конкретних продуктах, а на схемі харчування. Найкращі результати показали принципи середземноморської дієти, де зменшена кількість насиченого жиру, є оливкова олія холодного віджиму, зелень, горіхи, риба, нежирне м'ясо".

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