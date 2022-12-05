«Запахло жестом доброї волі»: Арестович розповів, звідки рашистів можуть вибити найближчим часом
Російські військові, які довго тероризували та шантажували Україну та світ на Запорізькій АЕС, можуть залишити низку населених пунктів Запорізької області, зокрема Енергодар.
Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович в етері «Фейгін.Live».
Арестович зазначив, що окупанти можуть зазнати розгрому у місті Енергодар Запорізької області, а тому побоюючись наступу, вони можуть залишити Запорізьку АЕС та місто Енергодар, видавши це за «жест доброї волі».
Радник Офісу президента зазначив, що це можливо у разі наступу на Мелітополь.
«Нам там навіть воювати не треба: ми підійшли, оточили, почекали, доки вони там зітхнуть й забрали Запорізьку АЕС тепленькою та без жодного пошкодження. Вони це знають. Тому всі розмови — не жест доброї волі, а це їхні заходи відчайдушних спроб забезпечити оборону півдня й зробити так, щоб частина їхніх сил та засобів не потрапила у пастку, в тому числі й в Енергодарі», — пояснив Арестович.
Нагадаємо, російські терористи ще на початку війни захопили Запорізьку АЕС. Окупанти постійно обстрілюють атомну станцію, тероризуючи світ ядерною катастрофою.
Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін розповів, що наразі є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС, яку вони захопили.
Відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з генеральним директором «Росатому» Олексієм Ліхачовим у Стамбулі. Вони обговорили питання щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС.
Раніше про відступ російських загарбників з території Запорізької АЕС заявляв ексглава Служби зовнішньої розвідки, генерал ЗСУ Микола Маломуж.478
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