Атакою невстановленого дрону пошкоджені два Ту-95, поранені двоє вояків на аеродромі авіабази «Енгельс-2» у Саратовській області. Саме з цього аеродрому піднімаються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 та Ту-160, з яких по Україні запускаються крилаті ракети.

За даними джерел телеграм-каналу ASTRA, невідомий БПЛА вибухнув на злітній смузі аеродрому. Наскільки пошкоджена сама смуга — наразі не повідомляється. Відстань від кордонів України до авіабази — близько півтисячі кілометрів.

А за півгодини пролунав ще один вибух на російському аеродромі — цього разу побіля Рязані. В результаті вибуху, як офіційно повідомило ТАСС, бензовоза троє загиблих, пʼятеро поранених.

Щоправда в офіційних повідомленнях на росії не вказується, що це за аеродром. За даними «ФАКТІВ», це — авіабаза «Дягілєво». Там також базуються, зокрема, стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 та Ту-22. До кордону з Україною від Рязані — близько 800 кілометрів. Тож хай собі випадково вибухають.

До речі, у цей день 28 років назад був підписаний Будапештський меморандум. Саме після нього почалася передача й продаж бомбардувальників та ракет, якими зараз знищують Україну, росії.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», росія очікує морозів в Україні, щоб пошкодити енергетичну систему аби населення країни замерзло.

Фото MaxarTechnologies

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