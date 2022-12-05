Джамала зустрілася з Джулією Робертс та Джорджем Клуні

Переможниця Євробачення-2017 українська співачка Джамала, яка увійшла до складу нацжурі Евробачення-2023, стала гостею церемонії нагородження видатних діячів культури — 45-ої премії центру Кеннеді у Вашингтоні. Своїми враженнями співачка поділилася на сторінці мережі Instagram.

— Для мене ця подія стала ще одним заходом, на якому я можу говорити про Україну, — написала Джамала. — Відчувала підтримку у кожній з розмов! Не можу розповісти всього, але це були дуже важливі для мене діалоги. Про Україну, про допомогу та реалії війни.

Кожен та кожна пишаються нашою боротьбою. Одні з найвпливовіших людей Америки висловлювали свої слова підтримки для України. Від Джулії Робертс, якою я захоплююсь, і до третьої людини в Штатах — Ненсі Пелосі, Ентоні Блінкена та багатьох інших надзвичайних людей.

Це було важливо почути. Також важливо бачити дії, і я сподіваюся на те, що нам допомагатимуть і надалі. Будуть із нами до кінця, як сказав мені особисто Блінкен.

У Джамали було заплановано кілька зустрічей у Вашингтоні, а вже 6 грудня співачка вирушить до Польщі, де дасть концерт у місті Торунь.

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