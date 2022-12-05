39.68 / 40.34 40.93 / 41.94
Київ: -4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Джамала зустрілася з Джулією Робертс та Джорджем Клуні

10:58 5 грудня 2022
Джамала

Переможниця Євробачення-2017 українська співачка Джамала, яка увійшла до складу нацжурі Евробачення-2023, стала гостею церемонії нагородження видатних діячів культури — 45-ої премії центру Кеннеді у Вашингтоні. Своїми враженнями співачка поділилася на сторінці мережі Instagram.

— Для мене ця подія стала ще одним заходом, на якому я можу говорити про Україну, — написала Джамала. — Відчувала підтримку у кожній з розмов! Не можу розповісти всього, але це були дуже важливі для мене діалоги. Про Україну, про допомогу та реалії війни.

Кожен та кожна пишаються нашою боротьбою. Одні з найвпливовіших людей Америки висловлювали свої слова підтримки для України. Від Джулії Робертс, якою я захоплююсь, і до третьої людини в Штатах — Ненсі Пелосі, Ентоні Блінкена та багатьох інших надзвичайних людей.

Це було важливо почути. Також важливо бачити дії, і я сподіваюся на те, що нам допомагатимуть і надалі. Будуть із нами до кінця, як сказав мені особисто Блінкен.

У Джамали було заплановано кілька зустрічей у Вашингтоні, а вже 6 грудня співачка вирушить до Польщі, де дасть концерт у місті Торунь.

Читайте також: «Зараз мені легше, діти зі мною»: Джамала перевезла дітей до Польщі

296

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Альпер Бакірджигіл

Просто назвав прізвище футболіста: спортивного коментатора з тріском вигнали з роботи у перерві матчу ЧС-2022

Грошей кури не клюватимуть: названі 2 знаки Зодіаку, яким повний місяць 8 грудня принесе багатство

Грошей кури не клюватимуть: названі 2 знаки Зодіаку, яким повний місяць 8 грудня принесе багатство

Карти таро

Перша половина тижня буде важкою, після середи стане легше: «військовий» прогноз таролога на наступний тиждень

Зоряне небо

У Овнів закінчиться «чорна смуга», на Скорпіонів чекають «шахи» в сім'ї та на роботі: гороскоп на тиждень з 5 по 11 грудня 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту